المعارضة الألبانية تعلن مقاطعة الانتخابات البلدية

أعلن زعيم "الحزب الديمقراطي" المعارض في ألبانيا، ليولزيم باشا، اليوم الخميس، أنه لن يشارك في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها في 30 حزيران/ يونيو، مطالبا حكومة البلاد بالاستقالة الفورية.

بلغراد — سبوتنيك. نقلت صحيفة "ألبانيان دايلي نيوز" الناطقة بالإنجليزية عن باشا قوله: "لن تكون هناك أية انتخابات بلدية في ظل بقاء، إيدي راما، في منصب رئيس الوزراء. لمن لم يفهم بعد، يجب أن يدرك أنه مع راما، لن تتم الانتخابات. لن نوافق على ذلك".

وأردف "سنواصل المقاومة ولن نتراجع حتى استقالة هذه الحكومة".

ونظم أنصار "الحزب الديمقراطي" مظاهرة الاحتجاج السابعة في وسط تيرانا اليوم الخميس، حيث تتهم المعارضة السلطات بالفساد وارتباطها بتهريب المخدرات واغتصاب السلطة، وخلال محاولة اقتحام طوق الشرطة بالقرب من مبنى البرلمان الألباني، أصيب أحد المحتجين فيما لطخ المتظاهرون جدار وزارة الداخلية بالطلاء الأسود، لكن وحدات الشرطة المعززة تمكنت من كبح جماح الحشود بالقوة.