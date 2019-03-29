زلزال شدته 6.3 درجة يقع قبالة سواحل كامتشاتكا الروسية

أعلن الفرع المحلي للخدمة الجيوفيزيائية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن زلزالا قويا بلغت شدته 6.3 درجة وقع في منطقة المحيط الهادئ قبالة سواحل كامتشاتكا.

بتروبافلوفسك كامتشاتسكي — سبوتنيك. وقال ممثل الخدمة لوكالة "سبوتنيك" إن: "الحادث الزلزالي وقع صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي، وكان مركزه على عمق نحو 40 كيلومترا وعلى بعد 300 كيلومترا جنوب بتروبافلوفسك كامتشاتسكي".