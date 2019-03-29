البيت الأبيض: ترامب يستقبل نظيره الكوري الجنوبي في 11 أبريل

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي بالرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن في البيت الأبيض يوم 11 نيسان/ أبريل، لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بكوريا الشمالية والقضايا الثنائية.

واشنطن — سبوتنيك. وقال البيت الأبيض في بيان نشر اليوم الجمعة: "سيستقبل الرئيس دونالد ترامب والسيدة الأولى ميلانيا ترامب رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جاي أون والسيدة الأولى كيم جونغ سوك في البيت الأبيض في 11 أبريل".

© AP Photo / Francisco Seco كشف تفاصيل اقتحام سفارة كوريا الشمالية في إسبانيا والمنظمة المنفذة

وأضاف البيان: "سيناقش الرئيس ترامب والرئيس مون التطورات الأخيرة حول جمهورية كوريا الشمالية والقضايا الثنائية".

انتهت القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية، التي عقدت في هانوي في 27-28 شباط/فبراير، دون توقيع الوثيقة المشتركة التي كان مخططا لها مسبقا، كما هو موضح سابقا في الجدول الزمني للبيت الأبيض.

وكان من المتوقع أن يتم التوقيع خلال قمة هانوي على اتفاقيات تهدف إلى نزع السلاح النووي وتعزيز السلام الإقليمي وتحسين العلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ، لكن ترامب أشار إلى أن الطرفين فضلا تأجيل ذلك.