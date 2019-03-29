وزير فرنسي يرفع من سقف المواجهة "فرنسا لن تنصاع لأمريكا"

صرح وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، برونو لو ماير، بأن فرنسا لن تنصاع وتصغي للمطالب الأمريكية التي تريد من خلالها واشنطن تطبيق القانون الأمريكي خارج حدودها الأقليمية.

تصريحات الوزير الفرنسي هذه جاءت خلال مقابلة صحفية مع صحيفة "لو فيغارو" الفرنسية.

وأكد الوزير الفرنسي بأن أوروبا تريد أن تكون قائدة، وفرنسا لن تنصاع للرغبات الامريكية، وأضاف بأن أوروبا تدرك بأن الشريك الأمريكي أصبح "شريكا صعبا"، في الوقت الذي يتمدد فيه "العملاق الصيني" على المسرح العالمي.

وأكد بأن الوقت قد حان لأوروبا لتثبت نفسها كقوة مستقلة وذات سيادة تحمي وتستثمر تكنولوجياتها، لمواجهة التحديات الأمريكية والصين في المجال الاقتصادي.

يذكر بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، كان قد طرح في وقت سابق، فكرة "إنشاء جيش أوروبي" مستقل عن الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة لضمان الأمن السيبراني.

المشروع الذي لاقى دعما من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ليصرح لاحقا رئيس الدبلوماسية الأوروبية، فيديريكا موغيريني، بأن الاتحاد الأوروبي لن يشارك في بناء "جيش أوروبي" ولن ينافس "الناتو".