لافروف: روسيا وتركيا تتفقان على الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية السورية

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن روسيا وتركيا تتفقان على الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية السورية.

أنطاليا- سبوتنيك وأوضح لافروف، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية التركي مولود غاويش أوغلو، "اتفقنا على الإسراع في تشكيل اللجنة الدستورية بالتعاون مع زملائنا من الأمم المتحدة، وبالطبع بالاتصالات مع الحكومة السورية والمعارضة".

© Sputnik . Maxim Blinov الخارجية الروسية تعلن عن تقدم ملحوظ بعمل تشكيل اللجنة الدستورية السورية

وتابع الوزير الروسي "نحن واثقون من أن إنشاء اللجنة الدستورية سيساعد على بدء عملية جنيف، التي كثيرا ما يتحدث عنها زملاؤنا الغربيون وغيرهم".

ويقوم لافروف بزيارة لأنطاليا بدأت، أمس، لحضور الاجتماع السابع لفريق التخطيط الاستراتيجي المشترك برئاسة وزيري خارجية البلدين. وتعمل المجموعة في إطار مجلس التعاون رفيع المستوى، برئاسة رئيسي روسيا، فلاديمير بوتين، وتركيا رجب طيب أردوغان. وتم عقد الاجتماع السابق للمجلس في الـ 14 من مارس، آذار 2018 في موسكو.

وتتعاون روسيا وإيران وتركيا بشأن التسوية السورية في إطار عملية أستانا، على اعتبارها الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا. وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية.

وتعاني سوريا، منذ مارس/ آذار 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مسلحة مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.