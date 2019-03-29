أنقرة لإسرائيل: من يزرع الريح يحصد العاصفة

جاء ذلك في كلمة له خلال لقائه أسر الشهداء الأتراك في إسطنبول، وذلك بحسب وكالة "الأناضول".
وأكد أن تركيا تبدي احتراماً كبيراً لوحدة الأراضي السورية والعراقية، وكل البلدان المجاورة، وليس لديها أطماع في أراضي الغير.
ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وقّع مساء الإثنين الماضي، في البيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مرسوما يعترف بـ "سيادة" إسرائيل على الجولان السوري المحتل.
وسبق لإسرائيل أن احتلت مرتفعات الجولان السورية عام 1967، وأقر الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) في العام 1981 قانون ضمها إليها، لكن المجتمع الدولي لا يزال ينظر إلى المنطقة على أنها أراضٍ سورية محتلة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)