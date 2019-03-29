أكثر من مليار دولار... نفقات واشنطن على الجيش الأوكراني

صرح المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون، أن واشنطن أنفقت أكثر من 1.3 مليار دولار على الجيش الأوكراني منذ عام 2014.

وبيّن باهون أن المال تم تقديمه بهدف تعزيز الجيش الأوكراني وتطوير التعاون مع حلف "الناتو"، مضيفا أن واشنطن ترحب برغبة كييف في الانضمام إلى الحلف.

ولفت باهون إلى وجود مشكلة كبيرة وهي القضية الإقليمية، ولا سيما "مشكلة القرم".

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وفي وقت سابق، أشار الأمين العام السابق لحلف الناتو، أندرس فوغ راسموسن، إلى التزام الحلف بسياسة "الباب المفتوح"، فيما يتعلق بزيادة عدد أعضائه، وضم كل من أوكرانيا وجورجيا بمجرد تلبية جميع المتطلبات الضرورية.

يذكر أن التعديلات التي أدخلت على دستور أوكرانيا والتي تتضمن مسار البلاد للعضوية في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، دخلت حيز التنفيذ في 21 شباط / فبراير الماضي.