بعد الهزيمة في سوريا والعراق...الداخلية الروسية تكشف وجهة اهتمام "داعش"

أعلن رئيس المديرية العامة لمكافحة التطرف في وزارة الداخلية الروسية، أوليغ إيلينيخ، اليوم الجمعة، أنه بعد الهزيمة في سوريا والعراق يقوم تنظيم "داعش" (المنظمة المحظورة في روسيا) بتحويل اهتمامه إلى أراض أخرى.

موسكو — سبوتنيك. وقال إيلينيخ خلال كلمة في جامعة "ف. يا.كيكوتيا" التابعة لوزارة الداخلية، حيث افتتح المؤتمر الدولي العلمي والعملي الثاني: "أولويات التعاون الدولي في مجال مكافحة التطرف والإرهاب" بأن "قادة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) يضعون خططًا لتكوين شبكة إرهابية عالمية، وخلايا نائمة من شأنها أن تظهر القدرة على تنفيذ هجمات إرهابية في جميع أنحاء العالم".

© AFP 2019 / Bullent Kilic لماذا شكلت الباغوز السورية الجيب الأخير لـ"داعش" الإرهابي

وأضاف بأن "هزيمة [داعش ]الاستراتيجية في سوريا والعراق، يؤدي إلى تحول الاهتمام للـ"داعش" إلى أراضي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأرمينيا".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، في 23 آذار/مارس، تحقيق الانتصار الكامل على تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) في الباغوز بريف دير الزور شرقي سوريا، ما ينهي ما يسمى "دولة الخلافة" التي أعلنها التنظيم، والتي سيطرت في وقت من الأوقات، على مساحة تصل إلى ثلث مساحة العراق وسوريا.

وفي سياق متصل، كان نائب قائد قوات التحالف الدولي للشؤون الاستراتيجية والمعلومات، البريطاني كريستوفر غويكا، قد أعلن الثلاثاء الماضي، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة يعتقد أن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية (المحظور في روسيا) بعد خسارتهم الأراضي في سوريا والعراق، يمكن أن يشكلوا منظمة سرية.