ثوران بركان شديد الخطورة في المكسيك (فيديو)

وقررت السلطات المكسيكية رفع مستوى الخطر في واحدة من أخطر البراكين على الكوكب إلى "الأصفر" بسبب ثوران البركان، ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية إجلاء السكان.
Top story: @eha_news: '🌋Moments of the #Popocatepetl volcano eruption in #Mexico…— Verónica Benavides (@Veronica_Benavi) March 29, 2019
▪️The "Popocatepetl" volcano in Mexico has erupted, spewing smoke and ash into the air ' pic.twitter.com/NYSFM3M9Vj, see more https://t.co/VruZQ1mq7T
وخرج من فوهة البركان، الليلة الماضية، أعمدة من الرماد على ارتفاع عدة كيلومترات، وكانت منحدراته مغطاة بحمم حمراء ساخنة.
Mexican authorities raise the alert level for the Popocatepetl volcano, after a huge eruption sent a column of ash and gas about 2,500 meters above the crater pic.twitter.com/rn5Zc1hGpD— TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2019
وخلال القرن الماضي شهد البركان عدة ثورات كبرى عامي 1947 و1994، وفي سنة 2000 تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان من منطقة البركان بعد تحذيرات حكومة المكسيك، وتجددت عدة ثورات بركانية بعد ذلك كان آخرها ربيع عام 2016.
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