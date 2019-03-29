ثوران بركان شديد الخطورة في المكسيك (فيديو)

نام البركان "بوبوكاتبتبيل" لأكثر من ألف عام، لكنه أصبح ناشطًا في السنوات الأخيرة، حيث بدأ بإطلاق أعمدة من الرماد والدخان والحمم البركانية في السماء بانتظام.

وقررت السلطات المكسيكية رفع مستوى الخطر في واحدة من أخطر البراكين على الكوكب إلى "الأصفر" بسبب ثوران البركان، ومن المرجح أن تكون الخطوة التالية إجلاء السكان.

Top story: @eha_news: '🌋Moments of the #Popocatepetl volcano eruption in #Mexico…



▪️The "Popocatepetl" volcano in Mexico has erupted, spewing smoke and ash into the air ' pic.twitter.com/NYSFM3M9Vj, see more https://t.co/VruZQ1mq7T — Verónica Benavides (@Veronica_Benavi) March 29, 2019

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وخرج من فوهة البركان، الليلة الماضية، أعمدة من الرماد على ارتفاع عدة كيلومترات، وكانت منحدراته مغطاة بحمم حمراء ساخنة.

Mexican authorities raise the alert level for the Popocatepetl volcano, after a huge eruption sent a column of ash and gas about 2,500 meters above the crater pic.twitter.com/rn5Zc1hGpD — TRT World Now (@TRTWorldNow) March 29, 2019

وخلال القرن الماضي شهد البركان عدة ثورات كبرى عامي 1947 و1994، وفي سنة 2000 تم إجلاء عشرات الآلاف من السكان من منطقة البركان بعد تحذيرات حكومة المكسيك، وتجددت عدة ثورات بركانية بعد ذلك كان آخرها ربيع عام 2016.