البرلمان البريطاني يرفض للمرة الثالثة الاتفاق الذي قدمته الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

رفض البرلمان البريطاني اليوم الجمعة، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي وذلك للمرة الثالثة.

القاهرة — سبوتنيك. وصوت البرلمان بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 لصالح رفض اتفاق الانسحاب.

وفي المقابل، أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، اليوم الجمعة، عن النية لعقد قمة أوروبية استثنائية في الـ 10 من شهر نيسان/أبريل المقبل، كنتيجة للتصويت في البرلمان البريطاني حول اتفاق بريكست.

وقال توسك في تغريدة على "تويتر": "نظرا لرفض مجلس العمومم البريطاني اتفاق الخروج، اتخذت قرارا بدعوة جلسة للمجلس الأوروبي للانعقاد يوم 10 نيسان/أبريل".

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit — Donald Tusk (@eucopresident) March 29, 2019

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 حزيران/ يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم إجراءات الخروج.

وسبق للبرلمان أن رفض مرتين الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع قادة أوروبا لتنظيم عملية الانسحاب، كما صوتوا لصالح تأجيل موعد الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) من 29 آذار/مارس، إلى موعد لاحق، فيما صوتوا ضد مقترح يتضمن إجراء استفتاء ثان، كما صوتوا الشهر الحالي برفض الخروج من دون اتفاق.

وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد أمهلوا ماي حتى 22 أيار/ مايو المقبل للانسحاب إذا وافق المشرعون في بلادها على اتفاق الخروج، وحتى 12 نيسان/ أبريل إذا رفضوه.