ترامب يهدد المكسيك بغلق الحدود

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بغلق الحدود الأمريكية مع المكسيك، إذا لم تقم الأخيرة بمنع المهاجرين غير الشرعيين من الدخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.