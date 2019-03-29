طائرة روسية تحلق فوق قواعد عسكرية أمريكية

حلقت الطائرة الروسية "تو 154" (توبوليف) فوق أراضي الولايات المتحدة، في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة.

وفقا لموقع "ذا درايف"، فقد تم بواسطة الرادارات مراقبة وتصوير الطائرة حيث حلقت في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة.

© Sputnik . Michael Klimentyev طائرة روسية تحلق على علو منخفض فوق سفن الناتو (صور)

أقلعت الطائرة طراز " تو 154 " من قاعدة جريت- فولس الجوية في مونتانا وتجولت لعدة ساعات في غرب البلاد — في نيفادا و كاليفورنيا

وعلى وجه الخصوص، حلقت بالقرب من قواعد ليمور الجوية، وشاينا ليك وموقع اختبار فرونت ايروين، كما حلقت فوق أراضي قواعد إيدواردس وكريتش ونيليس.

وقام طاقم الطائرة بعد ذلك بمراقبة موقع اختبار "إن تي تي ار"، ثم مصنع الأسلحة النووية في ياكوتا فلات.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد حلقت الطائرة بالقرب من الموقع 51.

وحلقت الطائرة معظم الرحلة على ارتفاع يزيد قليلا عن 4 كم فوق سطح الأرض، بينما حلقت على ارتفاع يقارب 9كم في منطقة "إن تي تي ار".