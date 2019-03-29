طائرة روسية تحلق فوق قواعد عسكرية أمريكية

وفقا لموقع "ذا درايف"، فقد تم بواسطة الرادارات مراقبة وتصوير الطائرة حيث حلقت في إطار معاهدة الأجواء المفتوحة.
وعلى وجه الخصوص، حلقت بالقرب من قواعد ليمور الجوية، وشاينا ليك وموقع اختبار فرونت ايروين، كما حلقت فوق أراضي قواعد إيدواردس وكريتش ونيليس.
وقام طاقم الطائرة بعد ذلك بمراقبة موقع اختبار "إن تي تي ار"، ثم مصنع الأسلحة النووية في ياكوتا فلات.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، فقد حلقت الطائرة بالقرب من الموقع 51.
وحلقت الطائرة معظم الرحلة على ارتفاع يزيد قليلا عن 4 كم فوق سطح الأرض، بينما حلقت على ارتفاع يقارب 9كم في منطقة "إن تي تي ار".
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