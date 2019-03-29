فيديو من 15 ثانية... هكذا يتعامل الإسرائيليون مع "رعب" الصواريخ

ذكرت قناة عبرية أن مستوطني غلاف غزة بدأوا حملة احتجاجية جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بالوضع الأمني في المنطقة.

أفادت القناة الثانية العبرية، أمس الخميس، بأن هناك حملة احتجاجية من مستوطني منطقة غلاف غزة ضد الحكومة الإسرائيلية، للتهكم على ما أسمته ب"15 ثانية فقط لا تكفي لشرب كوب من المياه، فكيف يمكن للإنسان أن يختبيء من الصواريخ في هذه المدة القصيرة جدا".

ونشرت القناة العبرية شريطا فيديو، تحت عنوان "15sec_boom#" أي ماذا تستطيع أن تفعل خلال 15 ثانية، في إشارة إلى الوقت المحدد للمستوطنين للاختباء ودخول الملاجئ بعد سماع صافرات الإنذار.

אתגר מהעוטף: מה תעשו ב-15 שניות? https://t.co/z7byZBiHCw — מוקד החדשות של ישראל (@mokednewsil) ٢٨ مارس ٢٠١٩

وأوردت القناة العبرية الثانية، أن المستوطنين في منطقة غلاف غزة طلبوا من الجمهور الإسرائيلي نشر فيديوهات وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يشرحون فيها ماذا يستطيعون أن يفعلوا خلال 15 ثانية.

وتأتي هذه الحملة كخطوة احتجاجية على الأوضاع المعيشية والأمنية الصعبة التي يعيشها مستوطنو غلاف غزة، في ظل إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من قطاع غزة.

وجاء عنوان تقرير القناة العبرية كالتالي "تحدي من غلاف غزة: ماذا تفعل في 15 ثانية"، وهو ما اعتبرته القناة بمثابة فترة زمنية قصيرة.

وأضافت القناة أن الفيديو يتضمن تصريحات لأمهات يحملن الأطفال، فيكف يتصرفن في حال وصول رسائل تفيد بإنذار لإطلاق صاروخ من قطاع غزة، خلال 15 ثانية فقط، وبأنه لا يمكن أن يصل المستوطن العادي للملاجىء والمخابىء في 15 ثانية فقط.