ماكرون: فرنسا هي البلد الأكثر استعدادا لسيناريو البريكست

باريس — سبوتنيك. وقال ماكرون في كلمة متلفزة ألقاها أمام عدد من المنتخبين المحليين بمناسبة النقاش الوطني الكبير:

"فرنسا هي البلد الأكثر استعدادا من بين الدول المعنية بالبريكست في حال عدم التوصل لاتفاق خروج من الاتحاد الأوروبي حتى ولو اضطررنا لتسريع الإجراءات والمفاوضات مع لندن حول الصيد البحري".

وحذر ماكرون من البريكست من دون اتفاق وذلك بعد أن رفض البرلمان البريطاني اليوم وللمرة الثالثة على التوالي اتفاق الخروج الذي اقترحته تيريزا ماي.

وفي هذا الصدد قال ماكرون:

"في حال لم يوافق البريطانيون في الـ12 من شهر أبريل المقبل على الاتفاق فعندها سنكون أمام بريكست قاس من دون اتفاق مع كل العواقب التي تترتب عنه".

ووجه ماكرون رسالة طمأنة إلى الصيادين الفرنسيين الذين يصطادون في المياه البريطانية قائلا "الحكومة ستتفاوض مع لندن لضمان حماية الصيادين الفرنسيين".