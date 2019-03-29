واشنطن وكوبنهاغن وبوخارست تراقب أجواء أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن فريق تفتيش متعدد الجنسيات من الدنمارك ورومانيا والولايات المتحدة نفذ طلعات جوية فوق أوكرانيا في إطار معاهدة السماء المفتوحة.

كييف — سبوتنيك. قال المكتب الصحفي في بيان: "خلال الفترة من 25 حتى 29 آذار/ مارس، تواجد على أراضي أوكرانيا فريق تفتيش متعدد الجنسيات من الدنمارك ورومانيا والولايات المتحدة يتكون من تسعة عشر شخصا يتمتعون بوضع دبلوماسي للقيام بطلعات تدريبية مشتركة للمراقبة".

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ووفقا لوزارة الدفاع، تم تنفيذ التحليق باستخدام طائرة مراقبة رومانية من طراز "آن-30" تابعة للقوات المسلحة الرومانية وفقا لمعاهدة الأجواء المفتوحة بهدف تطوير الانفتاح والشفافية والمساعدة في مراقبة تنفيذ الاتفاقات الحالية المتعلقة بتحديد الأسلحة.

وكان المتحدث باسم البنتاغون إريك باهون، قد صرح في وقت سابق من اليوم الجمعة أن واشنطن أنفقت أكثر من 1.3 مليار دولار على الجيش الأوكراني منذ عام 2014 بهدف تعزيز الجيش الأوكراني وتطوير التعاون مع حلف "الناتو".