المصالحة الروسي: استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة

أكد قائد مركز المصالحة الروسية في سوريا، فيكتور كوبتشيشين، أن المسلحين الناشطين في منطقة خفض التصعيد "إدلب" يعملون على التحضير لاستفزازات باستخدام مواد سامة ضد المدنيين، وذلك لاتهام موسكو ودمشق باستخدام مواد سامة.

موسكو — سبوتنيك. وقال قائد مركز المصالحة خلال إيجاز صحفي: "بحسب المعلومات التي حصل عليها مركز المصالحة، تعمل المجموعات المسلحة غير الشرعية الناشطة في منطقة خفض التصعيد في إدلب على التحضير لاستفزاز من أجل اتهام القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الحكومية السورية باستخدام مواد سامة ضد المدنيين".

كما أشار الى أنه "تم نقل مواد سامة يرجح أنها على أساس الكلور معبئة في أسطوانات أكسجين وأسطوانات غاز من مدينة سراقب إلى بلدات خان شيخون، ومعرة حرمة، وكفر زيتا يوم 23 مارس/آذار تحت رقابة أفراد أجهزة مختصة فرنسية".

ونوه المركز إلى أن الاستخبارات البلجيكية كانت تصور تسجيلات الضربات الجوية الروسية على مخازن أسلحة الإرهابيين لاتهام روسيا باستخدام سلاح كيميائي.

يتبع…