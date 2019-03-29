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22:22 29 مارس/ آذار 2019
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    ترامب

    إخراج القوات من سوريا... أفضل اقتصاد في التاريخ... تعرف على أكاذيب ترامب

    KEVIN LAMARQUE
    العالم
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    سلطت صحيفة "واشنطن بوست"، الضوء على الأكاذيب التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ فوزة برئاسة الولايات المتحدة.

    وقالت الصحيفة إن ترامب أدلى بأكثر من 9000 تصريح مشكوك فيه، خلال فترة ترؤسه للولايات المتحدة، مشيرة إلى أن خطاب ترامب خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ لعام 2019 الذي عقد في 3 آذار/ مارس الجاري، احتوى على أرقام مبالغ فيها، وأكاذيب صريحة وتفاخر غير مبرر.

    فيما يلي نورد أبرز الأكاذيب التي أدلى بها ترامب:

    إخراج القوات من سوريا 

    أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الأربعاء 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عزمه سحب القوات الأمريكية من سوريا، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية نجحت في هزيمة تنظيم "داعش"، ولم تعد هناك حاجة لبقائها في سوريا.

    ولكن خلال زيارة مفاجئة إلى العراق، قال ترامب لقائد القوات الأمريكية في العراق وسوريا، الجنرال بول لاكاميرا، إن الجيش أمامه عدة أشهر لاستكمال الانسحاب الآمن والمنظم، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين.

    ووفقا للصحيفة قال السناتور الجمهوري ليندسي غراهام، بعد اجتماعه مع ترامب، لمناقشة خطة سحب القوات الأمريكية من سوريا، إن الرئيس الأمريكي سيبطئ عملية سحب القوات.

    ترامب يلغي عقوبات ضد كوريا الشمالية لم يعلن عنها

    ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات قد لوح بها، لكن لم يعلن عنها ضد كوريا الشمالية، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصادر.

    وبحسب مصادر الصحيفة كان من المخطط في نهاية الشهر الجاري فرض عقوبات واسعة النطاق ضد كوريا الشمالية، لكن ترامب أعلن أنه اتخذ قرارا بسحب "العقوبات التي كان من المقرر الإعلان عنها 22 أذار/ مارس الجاري"، واكتفت الولايات المتحدة بفرض عقوبات فقط على إيران وفنزويلا.

    وفي سياق متصل، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى عقوبات مقررة ضد كوريا الشمالية لإعجابه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، فضلا عن اعتقاده بأن العقوبات الجديدة غير ضرورية، ولم توضح ساندرز وترامب وجهة العقوبات التي تم إلغاؤها.

    أفضل اقتصاد في التاريخ

    الاستشمارات والعقوبات الأمريكية
    © Sputnik .
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    أكدت صحيفة "واشنطن بوست"  الأمريكية أن الرئيس الأمريكي يبالغ بشكل روتيني في إنجازاته، مثل الادعاء بأنه تجاوز أكبر خفض ضريبي على الإطلاق، وأنه حقق أفضل اقتصاد في التاريخ، وأنه استطاع أن يصل لمعدل عال من الوظائف بفضل الصفقات مع المملكة العربية السعودية، وأخيرا حل أزمة كوريا الشمالية النووية.

     الجدار المكسيكي

    ونوهت الصحيفة أن ترامب يقول عكس ما تقوم به سياسته، حيث إن هناك 94 زعما بأن الإدارة الأمريكية بدأت ببناء الجدار الحدودي مع المكسيك، مضيفة أن الجدار لم يبدأ بناؤه، وأن الكونغرس صادق على 1.6 مليار دولار، لبناء سياج جديد يغطي جزءا من الجدار، وليس الجدار الذي وعد به ترامب.

    الكلمات الدلالية:
    القوات الأمريكية في سوريا, أكاذيب, ترامب, سوريا, الولايات المتحدة
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