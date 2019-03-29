وزير الدفاع الفنزويلي: مستشار الأمن القومى الأمريكى يبعث رسائل لي

قال وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو، يوم الجمعة، إن مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون يبعث له رسائل يطلب منه أن يفعل "الصواب".

ووفقا لـ"رويترز"، قال بادرينو في تعليقات بثها التلفزيون "سيد بولتون، أخبرك أننا نفعل الصواب".

وأضاف،

"الصواب هو القيام بما هو مكتوب في الدستور… الصواب هو احترام إرادة الشعب".

ولم يوضح وزير الدفاع الفنزويلي ما إذا كان يشير إلى التغريدات الأخيرة لبولتون، والتي أشار فيها مباشرة إلي قادة الجيش الفنزويلي.

وفي وقت سابق، وجه مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، رسالة إلى قادة الجيش الفنزويلي، قال فيها إنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية المطاف.

وكتب بولتون على "تويتر"، اليوم الخميس 21 فبراير / شباط: "اجتماع الجنرال كريغ فولر، قائد القيادة الجنوبية العسكرية بالجيش الأمريكي، مع قادة القوات المسلحة في كولومبيا، يمثل رسالة للجيش الفنزويلي بأنهم سيكونون مسؤولين عن أفعالهم في نهاية الأمر".

وقال بولتون موجها حديثه لقادة الجيش في فنزويلا: "افعلوا الصواب، أنقذوا شعبكم وبلدكم".

Durante una reunion hoy con el jefe de las FF.AA. de Colombia, el jefe del Comando Sur de EEUU, Adm. Craig Faller, dijo: “Ustedes (militares venezolanos) serán responsables por sus propias acciones. Hagan lo correcto. Salven a su gente y a su país.” https://t.co/9Z8ZPJwz4v — John Bolton (@AmbJohnBolton) February 21, 2019

وتطالب الولايات المتحدة الأمريكية الجيش الفنزويلي، الذي يدعم الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، بالتخلي عنه ودعم زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا للبلاد.

وتفاقمت الأزمة السياسية في فنزويلا تفاقمت بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي، زعيم المعارضة، خوان غوايدو، نفسه رئيسا للبلاد لفترة انتقالية، والمطالبة بإجراء انتخابات رئاسية جديدة، وسارعت الولايات المتحدة للاعتراف به.

لكن مادورو أعلن مادورو أنه هو الرئيس الشرعي للبلاد، واصفا رئيس البرلمان والمعارضة بأنه "دمية" في يد الولايات المتحدة.

واعترفت فرنسا إلى جانب ألمانيا، وإسبانيا وبريطانيا وهولندا رسميا بزعيم المعارضة الفنزويلية رئيسا مكلفا إلى حين إجراء انتخابات، في حين أيدت كل من روسيا والصين وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية مادورو.