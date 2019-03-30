ترامب: قد أبحث مع بوتين القضية الفنزويلية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه قد يبحث القضية الفنزويلية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كان يخطط لبحث الوضع في فنزويلا مع الرئيس بوتين: "ربما سنتحدث في وقت ما".

© REUTERS / Manaure Quintero وزير الدفاع الفنزويلي: مستشار الأمن القومى الأمريكى يبعث رسائل لي

وأضاف ترامب: "سنتحدث عن الاشتراكية. انظروا إلى فنزويلا. سنتحدث مع كثير من الناس حول هذا الموضوع: ربما مع الرئيس بوتين ، وربما مع الرئيس الصيني شي جين بينغ".

ويذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.واعترف ترامب، بزعيم المعارضة، خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا، ثم بريطانيا.

هذا وتعمل موسكو في مسار التسوية الفنزويلية.

وأيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو، الذي بدأ فترة رئاسية جديدة مدتها 6 سنوات.