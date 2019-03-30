ترامب لا يستبعد إغلاق الحدود مع المكسيك الأسبوع القادم

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم السبت، أنه قد يغلق الحدود مع المكسيك أمام التجارة إذا لم تمنع المكسيك قوافل المهاجرين من الوصول إلى الولايات المتحدة، وإنه سيبقي الحدود مغلقة لفترة طويلة.

موسكو — سبوتنيك. وقال ترامب للصحفيين رداً على سؤال عما إذا كان سيغلق الحدود مع المكسيك أمام كل التجارة:"قد يكون أمام كل التجارة".

© REUTERS / JOSHUA ROBERTS ترامب: قد أبحث مع بوتين القضية الفنزويلية

وأضاف الرئيس: "سنبقيها مغلقة لوقت طويل، أنا لا أناور، يجب على المكسيك أن توقفه" بالإشارة إلى تدفق المهاجرين.

ووعد ترامب ببناء جدار حدودي مع المكسيك، خلال حملته الانتخابية، وخاض مواجهات ساخنة مع الديمقراطيين منذ توليه السلطة عام 2016، وتسبب هذا الأمر في إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية استمر 35 يوما.

وأعلن الرئيس الأميركي الشهر الماضي حالة الطوارئ الوطنية على الحدود بعد رفض الكونغرس استخدام ميزانية البنتاغون لبناء الجدار.

ويطالب دونالد ترامب بتوفير اعتمادات مالية في الميزانية الفيدرالية تصل إلى 5.7 مليارات دولار لبناء الجدار الحدودي مع المكسيك، والذي يعتقد ترامب أنه سيمنع المهاجرين غير الشرعيين من دول أميركا اللاتينية من التدفق على بلاده. ويرفض الديمقراطيون هذا الأمر.