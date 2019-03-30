أوكرانيا... هدية بوروشينكو تتحطم

وأوضح جهاز الإعلام التابع للقوات المسلحة الأوكرانية أن مروحية "مي-2إم إس بي" تحطمت أثناء هبوطها الاضطراري في ريف مدينة تشوغويف. واضطرت المروحية المنكوبة إلى الهبوط بعدما اكتشف طاقمها خللا في نظام الإدارة والتحكم.

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وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" إن المروحية المنكوبة تشبه إحدى المروحيات الثلاث التي سلّمها الرئيس الأوكراني الحالي بوروشينكو إلى القوات المسلحة الأوكرانية في سياق الحملة الدعائية التحضيرية لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وصُنعت تلك المروحيات في زمن الاتحاد السوفيتي، وخضعت مؤخرا للإصلاح والترميم.

وتشير كل الدلائل إلى أن الإصلاح كان سيئا وهو ما يعكس التدهور الذي أصاب الصناعة الأوكرانية في الفترة الأخيرة خصوصا بعد الانقلاب الذي وقع في العاصمة كييف في عام 2014.