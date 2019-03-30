تحليق طائرة استطلاع أمريكية فوق الحدود المحاذية لشبه جزيرة القرم

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation الجيش الروسي: طائرة استطلاع روسية تراقب بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ

وكشف موقع " PlaneRadar " المختص بالمراقبة الجوية للطائرات، يوم أمس الجمعة، أن طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية قامت بطلعة جوية فوق البحر الأسود وبالقرب من الحدود المحاذية لشبه جزيرة القرم الروسية.

وجاء في بيان الموقع، أن طائرة الاستطلاع الأمريكية من نوع "غلوبال هوك" انطلقت من قاعدة تابعة للقوات الجوية الأمريكية في إيطاليا، وتوجهت نحو منطقة دونباس في جنوب شرق ​أوكرانيا​، وبعد ذلك حلقت فوق المنطقة المحاذية للساحل الروسي على البحر الأسود.

وتكثف طائرات الاستطلاع الأجنبية نشاطها الجوي قرب الحدود الروسية وتظهر هذه الطائرات بشكل دوري فوق بحر البلطيق، والأجواء المحاذية لشبه جزيرة القرم وإقليم كراسنودار، والقواعد الروسية في ​سوريا​.