ممثل قائد الثورة الإيرانية في سوريا: قرار ترامب حول الجولان دق ناقوس الخطر بالمنطقة

وقال آية الله طباطبائي اشكذري، في خطبة صلاة الجمعة في مصلى الزينبية بدمشق، إن أمريكا أثبتت بخطوتها هذه بأنها لا تولي احتراما سوى لمصالحها ولإسرائيل. وذلك بحسب وكالة "إرنا".
وتابع قائلا:
إن انتصار المقاومة في المنطقة والعالم أدى إلى إثارة الرعب والهلع في قلوب أمريكا والكيان الصهيوني وأن خطوة ترامب الأخيرة فيما يتعلق بالجولان تعد إهانة كبرى للعالم الإسلامي والدول العربية.
وذكر ممثل قائد الثورة الإيرانية في سوريا، آية الله أبو الفضل طباطبائي أشكذري "أن ترامب يجهل التاريخ، وينبغي القول بأنه أبو جهل عصرنا هذا الذي يعادي الإسلام واتباعه ويبرز هذا العداء بأشكال مختلفة".
وأضاف ممثل الولي الفقيه في سوريا، إنهم يسعون اليوم لاستهداف الإسلام المحمدي ومحور المقاومة، وقمع الشعب اليمني المظلوم وتنفيذ مشاريع مثل "صفقة القرن"، وكل ذلك يجري في ظل صمت العرب.
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