ممثل قائد الثورة الإيرانية في سوريا: قرار ترامب حول الجولان دق ناقوس الخطر بالمنطقة

أكد ممثل قائد الثورة الإيرانية في سوريا، آية الله أبو الفضل طباطبائي اشكذري، أن قرار ترامب حول الجولان السوري قد دق ناقوس الخطر للحكومات العربية والمنطقة.

وقال آية الله طباطبائي اشكذري، في خطبة صلاة الجمعة في مصلى الزينبية بدمشق، إن أمريكا أثبتت بخطوتها هذه بأنها لا تولي احتراما سوى لمصالحها ولإسرائيل. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi, File ولايتي: قرار ترامب حول الجولان جاء بمثابة تغطية على جرائم إسرائيل

وأضاف اشكذري أن "ترامب أصدر قراره في الاعتراف الرسمي بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان السوري بعد أن مني بالفشل في القضاء على الدولة السورية بواسطة الإرهابيين والتكفيريين والمليارات التي أنفقها لهذا الغرض".

وتابع قائلا:

إن انتصار المقاومة في المنطقة والعالم أدى إلى إثارة الرعب والهلع في قلوب أمريكا والكيان الصهيوني وأن خطوة ترامب الأخيرة فيما يتعلق بالجولان تعد إهانة كبرى للعالم الإسلامي والدول العربية.

وذكر ممثل قائد الثورة الإيرانية في سوريا، آية الله أبو الفضل طباطبائي أشكذري "أن ترامب يجهل التاريخ، وينبغي القول بأنه أبو جهل عصرنا هذا الذي يعادي الإسلام واتباعه ويبرز هذا العداء بأشكال مختلفة".

وأضاف ممثل الولي الفقيه في سوريا، إنهم يسعون اليوم لاستهداف الإسلام المحمدي ومحور المقاومة، وقمع الشعب اليمني المظلوم وتنفيذ مشاريع مثل "صفقة القرن"، وكل ذلك يجري في ظل صمت العرب.