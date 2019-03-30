أنجيلينا جولي تدعو لإشراك النساء في محادثات السلام الأفغانية مع "طالبان"

حثت الممثلة الأمريكية، أنجيلينا جولي، على إشراك النساء في محادثات السلام الرامية لإنهاء الصراع في أفغانستان خلال كلمة ألقتها أمام وزراء ودبلوماسيين بالأمم المتحدة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن جولي القول، في اجتماع وزاري حول عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام، "في أفغانستان، خاطرت آلاف النساء بحياتهن حين ظهرن على الساحة مؤخرا وطالبن بضمان حقوقهن وحقوق أبنائهن في مفاوضات سلام لم يسمح لهن حتى الآن بالمشاركة فيها".

© REUTERS / POOL المبعوث الأمريكي: محادثات السلام ستجرى مع طالبان قريبا جدا

وأضافت جولي، الحائزة على الأوسكار والمبعوثة الخاصة لمفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين التي بدأت العمل معها منذ 18 عاما، "صمت المجتمع الدولي يثير الانزعاج، وهذا أقل ما يمكن قوله… لا يمكن أن يكون هناك سلام أو استقرار في أفغانستان أو في أي مكان في العالم يتخلى عن حقوق المرأة".

كما أكدت جولي أهمية بقاء الولايات المتحدة "جزء من المجتمع الدولي"، مضيفة "أنا محبة للوطن، أحب بلادي وأريد أن أراها مزدهرة. أنا أيضا أؤمن بأن أمريكا جزء من مجتمع دولي. من خلال عمل الدول معا على قدم المساواة يمكننا أن نقلل خطر الصراع".

وأضافت "البلد الذي يؤمن بأن كل شعبه، رجالا ونساء، ولدوا أحرارا متساوين لا يمكن أن يكون صادقا مع نفسه ما لم يدافع عن تلك المبادئ لكل الناس أينما كانوا".

وبدأت محادثات السلام بين الولايات المتحدة ومسؤولي "طالبان" في أواخر العام الماضي، إلا أن هناك مخاوف لدى بعض النساء من أن تتراجع الحريات التي انتزعنها منذ أن أطاحت القوات الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة بحركة طالبان من الحكم عام 2001، ويشتكين من تجاهل أصواتهن.