صحيفة تدعو رئيسة الوزراء البريطانية إلى التنحي

رفض البرلمان البريطاني، يوم أمس الجمعة، الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي.

© REUTERS / البرلمان البريطاني يرفض للمرة الثالثة الاتفاق الذي قدمته الحكومة للخروج من الاتحاد الأوروبي

ويعتبر هذا التصويت الثالث من نوعه في البرلمان البريطاني حيث رفض النواب البريطانيون الاتفاق الذي تحاول رئيسة الوزراء البريطانية الوصول إليه وهو إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وبهذا الصدد، أشارت صحيفة الـ"الديلي تليغراف" البريطانية أن بعد التصويت الثالث في البرلمان البريطاني وفشل مرور الاتفاق للخروج من الاتحاد الأوروبي أنه يجب على رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ التنحي من رئاسة الوزراء.

وأضافت الصحيفة أنه يجب إبلاغ ماي بوجوب الرحيل من أجل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ومن أجل حزبها ومن أجل الديمقراطية نفسها".