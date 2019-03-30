قائد القوة الجوفضائية الإيرانية: نتبوأ مراكز عالمية متقدمة في التكنولوجيا العسكرية

أكد قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، بأن إيران تتبوأ مراكز متقدمة عالميا في التكنولوجيا العسكرية.

وخلال كلمته التي ألقاها في المراسم التي أقيمت، أمس الجمعة، في مدينة لنكرود في الذكري الـ 31 لاستشهاد حسين أملاكي، نائب قائد لواء القدس للحرس الثوري في جيلان شمال إيران، قال العميد حاجي زادة، إن الإدارة الناجحة للتكنولوجيا العسكرية المعقدة من قبل الحرس الثوري يجب أن تصبح أنموذجا للقطاعات المدنية. وذلك وفقا لوكالة "إرنا".

وأضاف علي حاجي زادة أن إيران حققت نجاحات ومراكز متقدمة عالميا في المجال العسكري، رغم أن أرقى التكنولوجيا وأكثرها تعقيدا موجودة في هذا المجال.

وأشار إلى إنجازات القوة الجوفضائية في الحرس الثوري خلال العام الإيراني الماضي (انتهى في 20 مارس/آذار) ومنها المصانع تحت الأرض، وعرض صاروخ دزفول والطائرات المسيرة والمناورات الناجحة، مضيفا أن الحرس الثوري يعرض كل شهر وفصل، برامج ومنجزات جديدة ومهمة في مختلف المجالات التكنولوجية.

واعتبر نجاح الحرس الثوري في مجال الجوفضاء والصواريخ بأنه يعود إلى اختيار أفراد خبراء أكفاء والتزام مبدأ الكفاءة الحقيقية، مؤكدا ضرورة اعتماد هذا النهج في القطاعات المدنية لتحقيق النجاح والنمو والازدهار للبلاد.