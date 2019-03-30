السيول تقتل 17 شخصا في إقليم هرات الأفغاني

قتل ما لا يقل عن 17 شخصا في موجة سيول عنيفة ضربت غرب أفغانستان ودمرت منازل واكتسحت ملاجئ مؤقتة كانت تؤوي أسرا نازحة.

ونقلت وكالة "رويترز" عن حسيب الله شير خاني، المتحدث باسم الإدارة الوطنية لمكافحة الكوارث، القول إن السيول التي بدأت يوم الخميس تسببت في مقتل 12 مواطنا في إقليم جوزجان واثنين في إقليم بادغيس على الحدود مع تركمانستان.

© REUTERS / STRINGER السيول تقتل 20 شخصا على الأقل في أفغانستان

وأضاف أن اثنين آخرين قتلا في هرات بينما لقي شخص حتفه في إقليم ساريبول.

ودمرت السيول أكثر من 500 منزل وتسببت في تدهور وضع سيئ بالفعل حيث نزح مئات الآلاف عن ديارهم في غرب أفغانستان بعد جفاف شديد أصاب البلاد في العام الماضي.

وأدت السيول في مطلع مارس/ آذار لمزيد من الدمار مما هدد محصول البلاد من القمح.

وقال جيلاني فارهاد، المتحدث باسم حكومة إقليم هرات، إن السيول دمرت مئات المنازل وبعض المواقع التاريخية وآلاف الأفدنة من الأراضي الزراعية إضافة إلى جسور وطرق سريعة.

وقالت منظمة (وورلد فيجن) للإغاثة في بيان إن عشرات الآلاف من الأفغان تضرروا على ما يبدو، وأضافت أن بعض سكان بادغيس قالوا إن هذه أسوأ عاصفة منذ 20 عاما.