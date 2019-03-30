ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إيران إلى 42 شخصا

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة منذ أيام إلى 42 شخصا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي، القول "بلغ عدد الضحايا جراء السيول في محافظة مازندران 5 أشخاص، وخراسان الشمالية شخصين، ومشهد شخص واحد، وملاير شخص واحد، وسربل ذهاب شخص واحد أيضا".

بامداد ۹۸/۱/۱۰: بالا آمدن آب رودخانه «دز» در دزفول و نفوذ آب به خیابان ساحلی این شهر#سیل_ایران pic.twitter.com/vpLHW9BCpi — Reza 🇩🇪⁩(83) (@RezaS49) March 29, 2019

​وأضاف "كما بلغ عدد الضحايا في محافظة كلستان 7 اشخاص خمسة منهم جراء انقلاب قارب انقاذ، وفي كهكيلویه و بویراحمد شخصين، وفي لرستان شخصين، وفي شیراز 19 شخصا، وفي خوزستان شخصا واحدا و في سمنان كذلك شخصا واحدا".

وتابع شجاعي "لقد بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران 42 شخصا وقد تم تحديد هويتهم جميعا".