رجل يشل حركة القطارات في مدينة بريطانية (صورة)

اعتقلت الشرطة البريطانية رجلا لتعطيله خط السكك الحديدية، اليوم السبت، بعدما اضطرت شركة يوروستار، التي تسير قطارات بين لندن وباريس وبروكسل، لتعليق جميع القطارات من وإلى بريطانيا لعدة ساعات.

وقالت يوروستار إن عودة خدماتها أصبحت ممكنة بعد الاعتقال، لكنها أوصت الركاب بتغيير خطط سفرهم إذا كان ذلك بمقدورهم، وشوهدت طوابير طويلة في محطة سانت بانكراس في لندن. وفقا لـ "رويترز".

وبثت وسائل إعلام محلية صور رجل على سطح المحطة ويحمل علم بريطانيا.

Wanna know why St Pancras and all the trains are messed up? The flag waving bell-end is on top of high speed tracks. pic.twitter.com/2U2g5TAR3I — Tasha S (@tic_tash_toe) March 30, 2019

وقالت شرطة النقل البريطانية إن الرجل اعتقل لتعديه على ممتلكات وتسببه في إعاقة حركة القطارات وأنه أمضى الليلة الماضية على سطح المحطة.