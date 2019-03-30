مقتل وإصابة 21 معلما وتلميذا بسقوط قذيفة على فصل دراسي وسط أفغانستان

سقط 21 معلما وتلميذا أفغانيا على الأقل بين قتيل وجريح إثر سقوط قذيفة صاروخية على فصل دراسي في ولاية غزني وسط أفغانستان.

© AP Photo / Northrop Grumman via U.S. Navy, Erik Hildebrandt تحطم طائرة أمريكية مسيرة في أفغانستان (صورة)

كابول — سبوتنيك . ونقلت صحيفة "إطلاعات روز" الإلكترونية عن عارف نوري الناطق باسم حاكم غزني قوله، "على إثر سقوط قذيفة صاروخية على مدرسة ملا نوح بابا صباح اليوم السبت، لقي 4 تلاميذ مصرعهم وأصيب 17 من الأساتذة والطلاب".

ووفقا للناطق، فإن "المنطقة التي تقع فيها المدرسة شهدت اشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية ومسلحي طالبان، وأنه، خلال تبادل النار، سقطت إحدى القذائف على المبنى".

وشكلت السلطات في "غزني" لجنة تحقيق لتحديد الجهة التي أطلقت القذيفة الصاروخية على المركز التعليمي في الأسبوع الثاني من العام الدراسي الجديد الذي بدأ مطلع السبت الماضي في أفغانستان.

وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد، في المقابل يقوم تنظيم داعش الإرهابي بتقوية نفوذه في البلاد.