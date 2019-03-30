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14:22 30 مارس/ آذار 2019
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    إطلاق نار في مسجدين في نيوزيلندا

    بسبب مجزرة نيوزيلندا... قرار جديد من "فيسبوك"

    © REUTERS / STRINGER
    العالم
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    أعلنت مسؤولة في "فيسبوك"، أن الشركة تدرس وضع قيود على خدمة البث الحي عبر موقعها، في أعقاب مجزرة المسجدين في نيوزيلندا.

    وكشفت شيريل ساندبيرغ، كبيرة مسؤولي التشغيل في الموقع، أن الشركة تلقت شكاوى عديدة حول كيفية استخدام منصات مثل "فيسبوك" في نشر مقاطع مروعة للهجوم.

    وقالت ساندبيرغ: "تلقينا مطالب تدعونا لاتخاذ إجراء، ونحن موافقون. نحن جميعا في فيسبوك نقف مع الضحايا وأسرهم والمجتمع المسلم في نيوزيلندا.

    رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن
    © AP Photo / Charles Platiau/Pool Photo
    رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن تشكيل لجنة تحقيق ملكية في هجوم كرايستشيرش
    ولم تكشف المسؤولة عن ملامح القرارت التي تعتزم الشركة اتخاذها، حسبما ذكرت مجلة فوربس.

    وأعلنت شركة "فيسبوك"، أن منصتها لم تتلق أي بلاغات من المستخدمين، وقت وقوع الاعتداء الإرهابي، تفيد بأن المحتوى المصور للجريمة مخالف لسياسات النشر ويحمل مشاهد قتل.

    وحذفت "فيسبوك" 1.5 مليون فيديو للمجزرة الإرهابية التي استهدفت مسجدين في مدينة كرايست تشرش النيوزيلندية، خلال الـ24 ساعة الأولى من وقوع الهجوم.

    يذكر أنه في 15 مارس/آذار الجاري، استهدف هجوم مسجدين خلال صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة 50 آخرين.

    وكان منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارانت، يصور جريمته عبر كاميرا، وينقلها في بث مباشر عبر موقع "فيسبوك".

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    الكلمات الدلالية:
    هجوم نيوزيلندا, قرارات, نيوزيلندا, فيسبوك
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