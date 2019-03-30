إلى دمشق مباشرة... ألمانيا ترحل أول لاجئ سوري

ألغت السلطات الألمانية إقامة لاجئ سوري وقامت بترحيله إلى دمشق مباشرة في سابقة من نوعها منذ بدء موجة اللاجئين إلى ألمانيا.

ونقل موقع "دبليو في" (WV) الألماني عن وسائل إعلام محلية في في بلدة زنفتنبيرغ بجنوب شرق ألمانيا أنه تم ترحيل لاجئ سوري لأول مرة إلى سوريا وتحديدا إلى دمشق يوم الأربعاء الماضي.

© REUTERS / YANNIS BEHRAKIS وكالة بالأمم المتحدة تنادي بوجود أكبر في سوريا لمساعدة اللاجئين على العودة

ويعتبر هذا الإجراء (الترحيل إلى سوريا مباشرة) هو الأول من نوعه منذ تدفق موجات اللاجئين إلى ألمانيا بعد بداية الحرب السورية.

كشف تقرير صحفي أنه تم لأول مرة، منذ تدفق موجات اللاجئين مؤخرا، ترحيل لاجئ سوري إلى دمشق مباشرة. اللاجئ، الذي كان يتمتع بـ"الحماية المؤقت"، ارتكب سلسلة من الجرائم وأعمال العنف ومثل أمام أما القضاء في 13 قضية.

وذكرت الصحيفة إن الرجل البالغ من العمر 38 عاما والذي كان يتمتع بإقامة مؤقتة محكوم عليه عدة مرات ومدان في عدة قضايا في مكان إقامته في "أوبرشبيرفالد ـ لاوزيتس" بشرق ألمانيا قد غادر ألمانيا جوا متوجها إلى بلاده سوريا وتحديدا إلى العاصمة دمشق.

وأضاف التقرير أن عدة محاولات قبل ذلك قد فشلت في ترحيله، ولكن يوم الأربعاء الماضي نجحت المحاولة، حسب تصريحات مسؤول البلدية في المنطقة زيغورد هاينتسه، وهو سياسي محلي غير مستقل.

وأكد المسؤول الألماني أن إقامة السوري الذي عرف بالحرف الأول من اسمه وهو "ز" قد انتهت وغادر مكان إقامته نهائيا ولن يعود إليه مرة أخرى.

وبين التقرير أن اللاجئ السوري قام بأعمال غير قانونية في منطقته في شهر كانون الثاني/ يناير، حيث قام برمي كراسي غرفة الانتظار جانبا وحاول تكسير زجاج شبابيك الغرفة من خلال ضربها بقدميه، رغم أن وجوده هناك كان لملء استمارة فقط لتجديد هويته الخاصة بإقامته كلاجئ في المنطقة.

ولم يعرف سبب خروج اللاجئ السوري عن طوره، لكن الشرطة تحدثت في حينها عن حالة نفسية طارئة وألقت القبض عليه ووضعته تحت سيطرتها.

من جانبه، قال المسؤول البلدي هاينتسه إن اللاجئ السوري كان بمثابة "قنبلة موقوتة ويخلق المشاكل من حيث لا تدري ويساهم في تصعيدها دوما". مضيفا أن اللاجئ مثل في 13 قضية أمام المحاكم المحلية.