بلغاريا ترفض قواعد عسكرية للناتو على أراضيها

أعلنت بلغاريا عن لسان وزير خارجيتها أنها ترفض نشر قوات من حلف شمال الأطلسي على أراضيها في المستقبل بالرغم من تواجدها في حلف "الناتو" كعضو.

وقال وزير الدفاع البلغاري كراسيمير كاراكاشانوف، أن بلاده لن تسمح بنشر قواعد بحرية للناتو على أراضيها في المستقبل القريب.

وأكد كاراكاشانوف أن بلاده كانت وستظل شريكا مخلصا للحلف، وهي مستعدة للبحث عن الحلول الوسط اللازمة.

وفي حديث لوكالة روسية أشار وزير الدفاع إلى أن مواقع إلكترونية مختصة تقوم بترويج الأنباء والمعلومات المزيفة بشأن نشر قواعد جديدة لحلف ​الناتو​ على أراضي ​بلغاريا​.