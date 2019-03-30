الحرس الثوري الإيراني: تفجير السكة الحديد هو السبيل الوحيد لإنهاء أزمة السيول

قال القائد العام للحرس الثوري، اللواء محمد علي جعفري، إن عملیة تفجیر خط سكك الحدید وإیجاد ثغرات في الطرق هو السبیل الوحید لخروج میاه السیول من المدن وانحسار أزمة السیول في محافظة كلستان".

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن اللواء جعفري القول، خلال زیارته التفقدیة الثانیة للمناطق المنكوبة بالسیول في محافظة كلستان شمالي إیران، إن "تفجیر خط سكك الحدید في مدینة آق قلا رغم أنه أدي إلي توجیه المیاه نحو مدینة كمیشان إلا أن قسما كبیرا من مشاكل أهالی آق قلا قد تضاءل وأزال خطر الحاق المزید من الإضرار بهذه المدینة".

© AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إيران إلى 42 شخصا

وأضاف "الحرس الثوري جاء بإمكانیاته الهندسیة واللوجیستیة إلى المنطقة المنكوبة ولو ساهمت الأجهزة الأخرى أیضا لجرى العمل بصورة أسرع".

وقال اللواء جعفري إنه "وفقا للخطة المرسومة سیتم الیوم تنفیذ عدة عملیات تفجیر لخط سكك الحدید لفتح ثغرات لعبور میاه السیول منها".

وكانت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة منذ أيام قد ارتفعت إلى 42 شخصا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي، القول "بلغ عدد الضحايا جراء السيول في محافظة مازندران 5 أشخاص، وخراسان الشمالية شخصين، ومشهد شخص واحد، وملاير شخص واحد، وسربل ذهاب شخص واحد أيضا".