أردوغان يتوعد المقاتلين الأكراد شرق الفرات بدرس ما لم يتم ضبط الوضع

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي تأكيد أمام تجمع جماهيري لحزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول أن تركيا مستعدة لتلقين الفصائل الكردية (وحدات حماية الشعب ومقاتلي حزب العمال الكردستاني) في شرق الفرات الدرس اللازم ما لم يتم مضبط الوضع من قبل الولايات المتحدة.
وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن في شهر يناير/كانون الثاني، أنه "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة".
وأكد أكار أن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا، كما نقلت وكالة "الأناضول".
وأكد أكار أن: "الإرهابيين هدفنا الوحيد، ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل، أنه ليس لدينا أية مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره".
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