أردوغان يتوعد المقاتلين الأكراد شرق الفرات بدرس ما لم يتم ضبط الوضع

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، المقاتلين الأكراد في منطقة شرق الفرات في سوريا بأن تركيا "ستلقنهم الدرس اللازم إذا لم يتم ضبط الوضع".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن الرئيس التركي تأكيد أمام تجمع جماهيري لحزب "العدالة والتنمية" في إسطنبول أن تركيا مستعدة لتلقين الفصائل الكردية (وحدات حماية الشعب ومقاتلي حزب العمال الكردستاني) في شرق الفرات الدرس اللازم ما لم يتم مضبط الوضع من قبل الولايات المتحدة.

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وقال أردوغان: "ألم نلقنهم درسا في الممر الإرهابي، شمالي سوريا، بعفرين؟ بلى، لقد فعلنا، والآن، إذا لم يتم ضبط الوضع (من جانب الولايات المتحدة) في شرق الفرات، فإننا سنلقنهم (الإرهابيين) الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن في شهر يناير/كانون الثاني، أنه "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة".

وأكد أكار أن بلاده أعدت الخطط اللازمة حيال العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا، كما نقلت وكالة "الأناضول".

وأكد أكار أن: "الإرهابيين هدفنا الوحيد، ويعلم كل من يتحلى برجاحة العقل، أنه ليس لدينا أية مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم وظفره".