تركيا تنشئ غرفة عمليات لإدارة "العملية العسكرية المحتملة" في شمال سوريا

شارك وزير الدفاع التركي، خلوصي آكار، اليوم السبت، في افتتاح غرفة عمليات مشتركة لإدارة العملية المخطط لها في المناطق السورية شرق نهر الفرات.

وقام آكار، برفقة قادة الفرق، بتفتيش الوحدات العسكرية المتمركزة على الحدود مع سوريا. كما علق على تصرفات الجيش التركي في شمال العراق، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول.

#عاجل | أكار يفتتح غرفة متقدمة للعمليات المشتركة،التي ستدار منها العملية العسكرية المحتملة ضد الأهداف الإرهابية شرق الفرات — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 30, 2019

وقال وزير الدفاع "تقوم الطائرات، منذ الصباح الباكر، باستهداف الإرهابيين (حزب العمال الكردستاني، المحظور في تركيا) في شمال العراق. وأن عملية القوات الجوية التركية لا زالت مستمرة وفقا للخطة المحددة".

#عاجل | وزير الدفاع التركي خلوصي أكار وقادة قوات الجيش يجرون زيارة تفقدية إلى الوحدات العسكرية على الحدود السورية — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 30, 2019

وقال أردوغان، في وقت سابق، إن أنقرة مستعدة لشن عملية في شرق الفرات وكذلك في منبج السورية ضد القوات الكردية إذا لم تسحبها الولايات المتحدة من هناك.

وأعلن، في وقت لاحق، إنه قرر تأجيل بدء العملية العسكرية في سوريا بعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 ديسمبر من العام الماضي.

وحذر أردوغان، اليوم السبت، المقاتلين الأكراد في منطقة شرق الفرات في سوريا بأن تركيا "ستلقنهم الدرس اللازم إذا لم يتم ضبط الوضع".

#عاجل | الرئيس #أردوغان: إذا لم يتم ضبط الوضع في شرق #الفرات فإننا سنلقّن (الإرهابيين) الدرس اللازم، وقد استكملنا جميع استعداداتنا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 30, 2019

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أعلن في شهر يناير/كانون الثاني، أنه "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين، مثلما جرى خلال العمليات السابقة".