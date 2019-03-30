خلطة سحرية من الرئيس الجورجي السابق لإنقاص الوزن

كشف الرئيس الجورجي السابق، ميخائيل ساكاشفيلي، عن سر "نظامه الغذائي الجديد". ووفقا له، فإن التوقف عن مضغ ربطة العنق، ساعده على التخلص من الوزن الزائد.

واعترف ساكاشفيلي، في مقابلة أجراها مؤخراً مع الصحفي ديمتري جوردون، بأن لديه عادة مضغ ربطة العنق منذ الصغر.

© Screenshot: Zeinab Badawi/BBC الرئيس الجورجي وهو يمضغ ربطة عنقه

وقال إنه اكتشف هذه العادة لأول مرة عندما كان في معسكر "آرتيك". وظلت معه إلى هذه السن، لذلك أعلن مازحا، أنه تمكن من فقدان الوزن الزائد فقط عندما تخلى عن عادته هذه.

ونال الرئيس الجورجي السابق شهرة واسعة بعد أن ظهر على شاشة التلفاز وهو يمضغ ربطة عنقه الإنترنت في عام 2008 خلال أيام الصراع في أوسيتيا.

وفسر الأطباء النفسيون هذا السلوك بزيادة مستوى القلق وفقدان السيطرة على السلوك والخوف.