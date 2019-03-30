نجاة النائب الأول للرئيس الأفغاني من هجوم استهدف موكبه

نجا النائب الأول للرئيس الأفغاني عبد الرشيد دوستم، اليوم السبت، من هجوم مسلح استهدف موكبه بشمالي البلاد، أسفر عن مقتل أحد مرافقيه وإصابة 2 آخرين.

© Sputnik . T. Azim مقتل برلماني أفغاني سابق مناوئ لـ"طالبان" بنيران مجهولين وسط قندهار

كابول — سبوتنيك . ونقل تلفزيون "طلوع الأفغاني" عن مساعد مقرب من النائب الأول للرئيس الأفغاني أن "موكب دوستم تعرض لهجوم من مسلحي طالبان وهو في طريقه من ولاية بلخ إلى ولاية جوزجان".

وبحسب المصدر، "لم يصب دوستم بأذى، لكن أحد مرافقيه قٌتل وأصيب 2 آخرين".

وتشهد أفغانستان عمليات ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي "ناتو"، ومسلحي حركة طالبان التي تسيطر على مساحات واسعة من أراضي البلاد. بالمقابل يقوم تنظيم داعش (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) بتقوية نفوذه في البلاد.