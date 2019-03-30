البابا: مشكلة الهجرة تحل بالعدالة الاجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي العالمي

قال البابا فرنسيس خلال زيارته للمغرب اليوم السبت إن حل مشاكل الهجرة يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم.

ونقلت "رويترز" عن البابا فرنسيس تأكيد أن مشاكل الهجرة لن تحل بشكل مطلق، ولكن "حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم".

© REUTERS / POOL الأمن يمسك شخصا جرى صوب سيارة ملك المغرب خلال زيارة البابا (فيديو) وأيد البابا فرنسيس، جهود الملك المغربي محمد السادس لنشر "نموذج معتدل من الإسلام يشجع الحوار بين الأديان ويرفض أي شكل من الإرهاب أو العنف باسم الدين".

وتصدرت الهجرة من جديد خلال الأشهر الأخيرة المناقشات السياسية في عدد من دول شمال أفريقيا ودول أوروبا والولايات المتحدة.

وقال البابا إن "قضية الهجرة لن تحل مطلقا من خلال إقامة حواجز أو إثارة الخوف من الآخرين أو وقف مساعدة من يطمحون بشكل مشروع لحياة أفضل لهم ولأسرهم".

وأضاف "نعرف أيضا أن تعزيز السلام الحقيقي يأتي من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية التي لا غنى عنها لتصحيح الخلل الاقتصادي والقلاقل السياسية التي تلعب دائما دورا رئيسيا في إثارة الصراعات وتهديد البشرية كلها".

يذكر أن المغرب أصبح نقطة رئيسية لمغادرة المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد حملات أدت إلى إغلاق طرق الهجرة أو الحد منها في مناطق أخرى.

وتوجه البابا فرنسيس (82 عاما) من المطار إلى وسط المدينة في سيارة بابوية بيضاء في الوقت الذي سار فيه الملك محمد السادس (55 عاما) بجانبه في سيارة منفصلة مكشوفة قديمة من طراز مرسيدس 600 بولمان سوداء إنتاج عام 1969.