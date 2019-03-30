البابا: مشكلة الهجرة تحل بالعدالة الاجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي العالمي

ونقلت "رويترز" عن البابا فرنسيس تأكيد أن مشاكل الهجرة لن تحل بشكل مطلق، ولكن "حلها يتطلب توفير عدالة اجتماعية وتصحيح الخلل الاقتصادي في العالم".
وقال البابا إن "قضية الهجرة لن تحل مطلقا من خلال إقامة حواجز أو إثارة الخوف من الآخرين أو وقف مساعدة من يطمحون بشكل مشروع لحياة أفضل لهم ولأسرهم".
وأضاف "نعرف أيضا أن تعزيز السلام الحقيقي يأتي من خلال تطبيق العدالة الاجتماعية التي لا غنى عنها لتصحيح الخلل الاقتصادي والقلاقل السياسية التي تلعب دائما دورا رئيسيا في إثارة الصراعات وتهديد البشرية كلها".
يذكر أن المغرب أصبح نقطة رئيسية لمغادرة المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بعد حملات أدت إلى إغلاق طرق الهجرة أو الحد منها في مناطق أخرى.
وتوجه البابا فرنسيس (82 عاما) من المطار إلى وسط المدينة في سيارة بابوية بيضاء في الوقت الذي سار فيه الملك محمد السادس (55 عاما) بجانبه في سيارة منفصلة مكشوفة قديمة من طراز مرسيدس 600 بولمان سوداء إنتاج عام 1969.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)