بسبب الـ"بريكست"... المحافظون في بريطانيا يهددون بإيقاف أي انتخابات مبكرة

لوح المحافظون في بريطانيا بالسعي لوقف أي انتخابات مبكرة، وذلك في ضوء الأزمة، التي تواجهها البلاد بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست".

© REUTERS / TOBY MELVILLE بارنييه: عملية بريكست لها عواقبها وعلى بريطانيا تحمل ذلك

قالت صحيفة " الأوبزرفر " البريطانية، مساء السبت 30 مارس / آذار، إن نوابا من حزب المحافظين، الذي تتزعمه رئيسة الوزراء تيريزا ماي، هددوا بإحباط أي محاولة تقوم بها للدعوة لانتخابات مبكرة في مواجهة مأزق خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

وحذر السياسيين من أن أي محاولة لإجراء انتخابات مبكرة سيؤدي إلى مزيد من الانقسام بين المحافظين، وسيفاقم الأزمة الحالية، بحسب "رويترز".

ولفتت الوكالة إلى زيادة التكهنات بشأن احتمال الدعوة لانتخابات مبكرة بعد فشل تريزا ماي للمرة الثالثة في الحصول على موافقة البرلمان على الخطة، التي اتفقت عليها مع زعماء الاتحاد بشأن الخروج من التكتل.