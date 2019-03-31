إيران تتخذ إجراء استباقيا لمواجهة خطر يهدد مواطنيها

بدأت السلطات الإيرانية إخلاء قرى تهددها الفيضانات في مناطق بجنوب غرب البلاد، في ظل توقعات خبراء الأرصاد بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة.

© AFP 2019 / ALI DEHGHAN مشاهد مرعبة من سيول إيران (فيديو)

وقتلت الأمطار 45 شخصا قبل أيام، ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن رئيس منظمة الطب العدلي في إيران، أحمد شجاعي، قوله، أمس السبت 30 مارس / آذار: "لقد بلغ عدد الضحايا جراء السيول الأخيرة والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران 42 شخصا وقد تم تحديد هويتهم جميعا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن التليفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات تقوم بإخلاء 11 قرية على الأقل قرب نهري دز وكرخه في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غربي البلاد بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر بسبب توقعات بهطول المزيد من الأمطار.

وقالت وزير الصحة سعيد نمكي إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سيول بشمال وجنوب البلاد بعد وصول منسوب الأمطار في إيران إلى أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).