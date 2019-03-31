إيران تتخذ إجراء استباقيا لمواجهة خطر يهدد مواطنيها

ونقلت وكالة "رويترز" عن التليفزيون الرسمي الإيراني أن السلطات تقوم بإخلاء 11 قرية على الأقل قرب نهري دز وكرخه في إقليم خوزستان الغني بالنفط في جنوب غربي البلاد بعدما قرر المسؤولون تصريف المياه من خزانين كبيرين على النهر بسبب توقعات بهطول المزيد من الأمطار.
وقالت وزير الصحة سعيد نمكي إن 45 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في سيول بشمال وجنوب البلاد بعد وصول منسوب الأمطار في إيران إلى أعلى مستوى خلال عشر سنوات على الأقل، بحسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء (إرنا).
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