بعد فوزها برئاسة سلوفاكيا... أول 3 وعود لسوزانا تشابوتوفا

أعربت المحامية الليبرالية سوزانا تشابوتوفا، عقب فوزها في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا، عن عزمها بأن تكون رئيسة مستقلة، وغير حزبية، وأن تفعل كل ما بوسعها للتغلب على الانقسام الحالي في المجتمع.

براتسلافا — سبوتنيك. وقالت تشابوتوفا في إحاطة إعلامية، اليوم الأحد 31 مارس / آذار: "أرى أن فوزي في الانتخابات الرئاسية في البلاد يعود لرغبة مواطني بلادي في تحديث حياتنا السياسية، والتغلب على الانقسام الحالي في المجتمع"، مشيدة بدعم الناخبين لها في جميع أنحاء البلاد.

© Sputnik . Anton Denisov سيفكوفيتش يقر بهزيمته في انتخابات الرئاسة في سلوفاكيا

وبعد فرز 91 في المئة من مراكز الاقتراع حصلت المحامية الليبرالية سوزانا تشابوتوفا على نسبة 58 في المئة من الأصوات، بينما حصل منافسها بالانتخابات الرئاسية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مرشح الحزب الحاكم، ماروس سيفكوفيتش على 42 بالمئة من الأصوات.

وأقر سيفكوفيتش، بهزيمته بالانتخابات الرئاسة في سلوفاكيا مهنئا منافسته المحامية سوزانا تشابوتوفا.

وقال سيفكوفيتش في إحاطة إعلامية: "أرسل باقة من الزهور إلى السيدة سوزانا تشابوتوفا، وأهنئها على فوزها في الانتخابات، وأتمنى بأن تكون رئيسة جديرة لسلوفاكيا".

وسيتم الإعلان عن النتائج الرسمية النهائية للانتخابات ظهر، اليوم الأحد.

يذكر أن تشابوتوفا قد تبدأ مهامها الرئاسية في 15 يونيو / حزيران المقبل، بعد انتهاء صلاحيات الرئيس الحالي للجمهورية، أندريه كيسكي، وتنوي القيام بأول زيارة خارجية لها إلى جمهورية التشيك.