ترامب: جعلت إيران تدفع ثمنا كبيرا لـ"أساليبها الشريرة"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته جعلت إيران تدفع ثمن سلوكها الشرير، مشيرا إلى أنه حققا نجاحا كبيرا في هذا الاتحاه.

© AFP 2019 / Emmanuel Dunand البيت الأبيض: ترامب وماي يناقشان سوريا و"التهديد من جانب روسيا وإيران"

وكتب ترامب ، على "تويتر"، اليوم الأحد 31 مارس / آذار: "إدارتي نجحت في جعل إيران تدفع ثمنا أكبر لأساليبها الشريرة"، مضيفا: "نقوم بهذا دون أن يكلفنا نحن أو حلفائنا أي شيء".

وتابع: "هذا تعريف إنجازات السياسة الخارجية"، مضيفا: "نحن نصبح أكثر قوة والعالم أجمع يشاهد ذلك".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن، في 8 مايو/ أيار 2018، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الموقع مع إيران في 2015 بخصوص برنامجها النووي، حيث أعيدت إجراءات الحظر التي كانت متوقفة بعد تنفيذ الاتفاق النووي، الأولى بعد 90 يوما والثانية بعد 180 يوما من إعلان الخروج من الاتفاق.

“The Trump Administration has succeeded in dramatically raising the costs to Iran for its sinister behavior, at no cost to the U.S. or our allies. That’s the definition of a foreign-policy achievement.” Bret Stephens, @nytimes We are getting stronger all over the world, watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 30, 2019

وبدأت الولايات المتحدة، في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 الماضي، تنفيذ الحزمة الثانية من العقوبات وتستهدف قطاعين حيويين بالنسبة لطهران هما النفط والمصارف، إضافة إلى 700 من الشخصيات والكيانات.