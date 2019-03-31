زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب جنوبي إيران

ضربت هزة أرضية بقوة 4.4 درجة على مقايس ريختر، اليوم الأحد، ضواحي مدينة خورموج التابعة لمحافظة بوشهر جنوبي إيران.

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران القول إن هذه الهزة الأرضية وقعت في الساعة الثالثة و 14 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي.

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۴ ریشتر، بامداد امروز حوالی خورموج در استان بوشهر را لرزاند/ این #زلزله در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد pic.twitter.com/ARdE59xZkP — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 31, 2019

​وقعت الهزة على عمق 18 كم وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.60 والطول الشرقي 51.56 درجة، على بعد 18 كم من مدينة خورموج و 29 كم من مدينة بوشكان و 29 كم من مدينة كاكي بمحافظة بوشهر.

وأوضحت الوكالة أنه لم تصل أي تقارير بوقوع أضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.