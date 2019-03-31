زلزال بقوة 4.4 ريختر يضرب جنوبي إيران

ونقلت وكالة "إرنا" الإيرانية عن مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران القول إن هذه الهزة الأرضية وقعت في الساعة الثالثة و 14 دقيقة و 25 ثانية من فجر اليوم الاحد بالتوقيت المحلي.
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۴ ریشتر، بامداد امروز حوالی خورموج در استان بوشهر را لرزاند/ این #زلزله در عمق ۱۸ کیلومتری زمین رخ داد pic.twitter.com/ARdE59xZkP— خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) March 31, 2019
وقعت الهزة على عمق 18 كم وكان مركزها عند التقاء خطي العرض الشمالي 28.60 والطول الشرقي 51.56 درجة، على بعد 18 كم من مدينة خورموج و 29 كم من مدينة بوشكان و 29 كم من مدينة كاكي بمحافظة بوشهر.
وأوضحت الوكالة أنه لم تصل أي تقارير بوقوع أضرار مادية او بشرية جراء هذه الهزة الأرضية.
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