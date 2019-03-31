إيران تعلن حالة الطوارئ في محافظة خوزستان

أعلنت إيران، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في محافظة خوزستان، وذلك بسبب موجة السيول العنيفة التي تضرب البلاد منذ أيام.

وذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية أن محافظ خوزستان، غلام رضا شریعتی، أعلن أن وزير الداخلية، عبد الرضا رحمانی فضلی، وافق على طلب لإعلان حالة الطارئ في المحافظة.

© AP Photo / Mohsen Esmaeilzadeh/ISNA ارتفاع حصيلة ضحايا السيول في إيران إلى 42 شخصا

وأوضح شریعتی، فی تصریح أدلي به للوكالة، أنه وفقا لهذا القرار فإن جميع الأجهزة الأعضاء في لجنة إدارة الأزمة في محافظة خوزستان مكلفة بإلغاء جميع إجازات موظفیها حتى عودة ظروف السيول إلى الحالة الطبيعية.

وأضاف "على الأجهزة التنفيذية الأعضاء في لجنة إدارة الأزمة في محافظة خوزستان خلال أيام العطلة أیضا إعداد معداتها وأدواتها مع الكوادر العملية للإرسال إلى مناطق السيول في حال الحاجة".

وقال محافظ خوزستان "في ضوء الأمطار المتوقعة خلال الساعات الـ 24 القادمة في المحافظات الشمالیة لخوزستان سیزداد حجم المیاه المتدفقة نحو خوزستان ولذلك فمن غیر المستبعد حودث فیضانات في الأنهر".

وأضاف "بطبيعة الحال فإنه وفي ضوء حضور وزير الطاقة فقد تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإدارة المياه الداخلة إلى السدود والخارجة منها وليس هنالك أي داع للقلق".

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والحوادث المرتبطة بها التي تشهدها إيران إثر الأمطار الغزيرة الهاطلة منذ أيام إلى 42 شخصا.