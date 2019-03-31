بدء التصويت في انتخابات الرئاسة بأوكرانيا

فتحت صباح اليوم الأحد صناديق الاقتراع في أوكرانيا لانتخاب رئيس جديد للبلاد، حيث يتنافس على الرئاسة عدة مرشحين وأبرزهم الرئيس الحالي بترو بوروشينكو وممثل كوميدي مشهور يدعى فلاديمير زيلينسكي.

© REUTERS / Ina Fassbender أوكرانيا... هدية بوروشينكو تتحطم

وتشير استطلاعات الرأي الأوكرانية إلى أن السباق الرئاسي سينحصر بين ثلاثة مرشحين هم بروشينكو وزلينسكي ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشينكو.

وتأتي الانتخابات الرئاسية الأوكرانية في وضع محرج خصوصا مع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، بالإضافة إلى الحرب في الشرق أوكرانيا واشتداد المواجهة بين أوكرانيا والغرب مع روسيا

ومن غير المتوقع أن يحصل أي مرشح على أكثر من نصف الأصوات، وهو ما يعني إجراء جولة إعادة في 21 أبريل/نيسان. ومن بين 39 مرشحا لا يريد أي من الفائزين المحتملين العودة إلى فلك روسيا.