دونباس للمرة الثانية خارج الاستحقاق الأوكراني

صرح رئيس اللجنة الشعبية للسياسة الخارجية والعلاقات الدولية وسياسة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، في دونيتسك، اليوم الأحد، فلاديسلاف بيرديتشيفسكي، بأن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية لا تجري على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد، والتي لا تخضع لسيطرة كييف.

© Sputnik . Evgenya Novozhenina بدء التصويت في انتخابات الرئاسة بأوكرانيا . وقال بيرديتشيفسكي للصحفيين: "لا تجري الانتخابات الرئاسية الأوكرانية للمرة الثانية، على أراضي جمهوريات دونباس التي لا تخضع لسيطرة نظام كييف".

وأضاف بيرديتشيفسكي أنه: "لا يهم جمهورية دونيتسك الشعبية، على أي حال من سيكون الرئيس القادم لأوكرانيا، فهذه ليست انتخاباتنا، ولا نتوقع تغييرات في سياسة أوكرانيا تجاه دونباس".

جدير بالذكر، أن الانتخابات الرئاسية الأوكرانية تجري اليوم الأحد، حيث يتنافس 39 مرشحا على منصب رئيس الدولة. وقبل أسبوع من بدء التصويت، تصدر الممثل الكوميدي فلاديمير زيلينسكي السباق الرئاسي بنسبة 30 بالمائة، بينما جاء الرئيس الحالي، بيترو بوروشينكو، ثانيا بنسبة 17 بالمئة، وجاءت رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو في المركز الثالث بنسبة 12.5 بالمئة. ويتنبأ الخبراء بحسم الانتخابات في الجولة الثانية.