إيران تناشد العالم بهذا المطلب

أكد مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، ضرورة التعاون الدولي للوقاية والتصدي للجرائم الإلكترونية.

وخلال الاجتماع الخامس لفريق خبراء الدراسات الشاملة للجرائم الإلكترونية الذي عقد في فيينا، من قبل مكتب مكافحة الجريمة والمخدرات، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، استعرض غريب آبادي المنجزات والإجراءات التي حققتها إيران في مجال التصدي للجرائم الإلكترونية. وذلك بحسب وكالة "إرنا".

© Fotolia / Brian Jackson خبير إسرائيلي: إيران قوة عظمى في مجال السايبر

وقال كاظم غريب آبادي إن الشرطة الإلكترونية في إيران تأسست لمواجهة الجرائم السايبرية وانجاز الدراسات وملاحقة المجرمين الإلكترونيين، وصون قيم المجتمع والحريات القانونية.

وأضاف آبادي أن بلاده أرست على المستوى الدولي تعاونا وثيقا مع الإنتربول واليوروبول، وأوجدت اتصالات مباشرة مع 134 دولة في العالم، في مجال الجرائم الإلكترونيين.

وأشار مندوب إيران الدائم في المنظمات الدولية في فيينا، كاظم غريب آبادي، إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بإجراءات مؤثرة في مجال القبول بالوثائق الإلكترونية ولائحة الاتهام للجرائم الحاسوبية.

وأكد غريب آبادي أهمية دور وسائل الإعلام الاجتماعية في جمع الوثائق الإلكترونية في ملاحقة المجرمين الإلكترونيين.