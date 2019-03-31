سلاح إسرائيلي جديد في غزة

استخدمت قوات الجيش الإسرائيلي آلية جديدة لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة، أمس السبت، بالتزامن مع الاحتفالات الفلسطينية بـ"يوم الأرض".

ونشر أور هيلر، المراسل العسكري للقناة العبرية الـ"13"، صباح اليوم، الأحد، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، جاء فيها أن الجيش الإسرائيلي استخدم أمس، السبت، سلاح جديد لتفريق المتظاهرين الفلسطينيين أثناء تجمعهم بطول الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

وذكر المراسل العسكري الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي استخدم، أمس السبت، وسيلة جديدة عبارة عن مدفع مجرور بواسطة جيب عسكري، يصدر أصوات انفجارات قوية للغاية، لإحداث الرعب والهلع في صفوف المتظاهرين وتفريقهم، لكنها لا توقع إصابات.

אמצעי חדש בצהל לפיזור הפגנות שנוסה אתמול ברצועה ״השאגה״, אמצעי אל הרג למול תהלוכות החמאס המשמיע בומים חזקים. pic.twitter.com/3w3I5pmGZU — Or Heller אור הלר (@OrHeller) March 31, 2019

وأرفق أور هيلر المراسل العسكري الإسرائيلي للقناة الـ"13" العبرية، صورة للمدفع الجديد أو السلاح الإسرائيلي الجديد، والذي يصدر أصواتا عالية، بمكبرات صوتية من أكثر من جهة.

ويشار إلى أنه انطلقت، مساء أمس السبت، في غزة مسيرة بعنوان "مليونية العودة" من كافة أنحاء غزة، صوب الحدود مع إسرائيل، إحياء لذكرى "يوم الأرض".

وسقط أربعة من قتلى فلسطينيين خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بعد خروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في هذه المظاهرات، للاحتفال بمرور عام على بدء "مسيرات العودة".