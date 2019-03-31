نتنياهو: نحن مستعدون لمعركة واسعة النطاق في غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، "إننا مستعدون لمعركة واسعة النطاق في غزة".

وذكر نتنياهو في تغريده له على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم، الأحد، جاء فيها أنه أوعز بإبقاء قوات الجيش الإسرائيلي منتشرة بشكل كامل حول قطاع غزة، بما في ذلك دبابات وقطع مدفعية وقوات برية وجوية.

وتابع في تغريدته:

نحن مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات، وإن اضطررنا لذلك، نحن مستعدون لمعركة واسعة النطاق. سنفعل ما يلزم من أجل تحقيق الأمن لإسرائيل.

قلت قبل قليل: أوغزت بإبقاء قوات جيش الدفاع منتشرة بشكل كامل حول قطاع غزة بما في ذلك دبابات وقطع مدفعية وقوات برية وجوية. نحن مستعدون للتعامل مع جميع السيناريوهات وإن اضطررنا لذلك — نحن مستعدون لمعركة واسعة النطاق. سنفعل ما يلزم من أجل تحقيق الأمن لإسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) March 31, 2019

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على خلفية انطلاق مسيرة في قطاع غزة، مساء أمس السبت، بعنوان "مليونية العودة" من كافة أنحاء القطاع، صوب الحدود مع إسرائيل، إحياء لذكرى "يوم الأرض".

وسقط أربعة فلسطينيين قتلى خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، بعد خروج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في هذه المظاهرات، للاحتفال بمرور عام على بدء "مسيرات العودة".